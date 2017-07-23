Президент Турции Тайип Эрдоган отправляется в воскресенье в турне по трем странам Персидского залива: Саудовской Аравии, Катару и Кувейту. Как передает ТАСС, ожидается, что он проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главной целью двухдневной поездки Эрдогана станет налаживание диалога среди стран, вовлеченных в кризис вокруг Катара.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обозначили 13 требований, которые в Дохе отвергли. 5 июля на встрече в Каире главы МИД «квартета» обозначили шесть принципов, которым должно следовать руководство Катара для восстановления отношений. Среди них — прекращение финансирования терроризма, отказ от пропаганды экстремистских идей, сотрудничество с международным сообществом в борьбе с террором.

C самого начала кризиса Анкара призывала стороны разрешить сложившуюся ситуацию при помощи диалога. Даже во время проведения нефтяного конгресса в Стамбуле Эрдоган уделил внимание этой теме на пленарном заседании. Тогда он заявил, что Турция прикладывает все усилия, чтобы кризис был решен как можно скорее.