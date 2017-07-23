Новый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи признался, что удаляет свои старые твиты с критикой президента Дональда Трампа и положительными отзывами о его конкуренте — экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

«Полная прозрачность: я удаляю старые твиты. Мои прошлые взгляды эволюционировали и не должны отвлекать вас. Я работаю по повестке дня президента США, и это все, что важно», — написал он в своем твиттере.

Пользователи твиттера еще 21 июля заметили, что Скарамуччи начал удалять твиты. Так, по данным The Hill, он удалил записи из 2012 года, в которых называет Трампа «такого умного, но безрассудного», а Хиллари Клинтон — «невероятно компетентной», информирует Gazeta.