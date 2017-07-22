Печерский районный суд Киева не стал арестовывать активистку движения Femen Анжелину Диаш, обнажившуюся перед президентами Украины и Белоруссии, Петром Порошенко и Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 22 июля, на своей странице в Facebook сообщил ее адвокат Ярослав Яценко.

«Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей заграничного паспорта», — написал он.

21 июля юрист сообщил, что его подзащитной инкриминируют часть 3 статьи 296 УК Украины («Хулиганство с оказанием сопротивления»). Согласно законодательству, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент с участием Диаш произошел днем 21 июля на церемонии подписания двусторонних документов в Киеве, в которой участвовали Порошенко и Лукашенко. Полуголая темнокожая женщина выкрикивала лозунг «Жыве Беларусь!», он же был написан у нее на теле.

Позднее одна из основательниц Femen Анна Гуцол пояснила, что Диаш своим поведением хотела выразить отношение движения к визиту белорусского лидера в Киев.