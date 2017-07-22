Иран наладил серийное производство собственных ракет противовоздушной обороны «Сайад-3» («Охотник-3»), передает РИА Новости со сслылкой на агентство Tasnim.
На церемонию запуска производства прибыл министр обороны Ирана Хосейн Дехган.
«Ракеты «Сайад-3» спроектированы с учетом современных мировых технологий и способны поражать различные цели, представляющие угрозу, в том числе истребители-«невидимки», беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты, различные виды летательных средств», — заявил глава минобороны Ирана.
По его словам, дальность действия ракет «Сайад-3» составляет приблизительно 120 километров.