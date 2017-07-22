Законопроект конгресса США о «противостоянии иранской и российской агрессии» предусматривает включение в бюджетные расходы $250 млн в 2018 и 2019 годах для «защиты важных инфраструктур и электоральных механизмов от российских кибератак».

Об этом говорится в опубликованном на сайте конгресса тексте законопроекта, сообщает RT.

Отмечается, что данные средства будут направлены на обеспечение безопасности союзников по НАТО и стран ЕС.

Ранее конгрессмен-демократ США Дон Бейер внёс в палату представителей конгресса США поправку, запрещающую финансирование создания совместных с Россией групп по киберугрозам.