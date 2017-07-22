Депутат Госдумы, генерал полковник авиации Николай Антошкин заявил, что делегация из депутатов, общественных деятелей и представителей бизнес-сообщества поедет в августе в Сирию с гуманитарной миссией, передает РИА «Новости».

«В августе делегация, состоящая из группы депутатов, общественных деятелей и представителей российского бизнес-сообщества, поедет в Сирию с гуманитарной миссией», — отметил он.

По его словам, в Сирию планируется привезти тренажерные комплексы, настольные игры, шашки, шахматы, а также промышленные кондиционеры, оборудование для центра психологической разгрузки, многофункциональную спортивную площадку, книги для создания библиотеки.

Также делегация, добавил Антошкин, отвезет гуманитарный груз и для сирийских детей, в частности одежду и продукты питания.