Украинско-американские учения Sea Breeze 2017 завершились 22 июля, торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области. Об этом сообщает командование ВМС ВС Украины.

Как уточнили в пресс-службе, учения состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекалось почти три с половиной тысячи военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

В ходе учений было выполнено 60 совместных упражнений и элементов; сухопутный компонент осуществил 850 прыжков с парашютом, шесть высадок морского десанта, авиация провела более 310 вылетов, её общий налет составил 240 часов, а дайверы совершили около 300 погружений, общее время их пребывания под водой — 75 часов.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что участникам учений удалось расширить формат учений на море, в поле, в воздухе и под водой. Руководитель манёвров от ВМС США Мэтью Леман заявил, что, хотя учения и завершены, США остаются верными своим партнёрам и союзникам в регионе.