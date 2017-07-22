Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в университете румынского города Бэиле-Тушнад заявил, что сторонники американского финансиста Джорджа Сороса и «брюссельские бюрократы» способствуют притоку мигрантов в страну и в Европу в целом, передаёт RT.

По мнению политика, существуют определённые силы, стремящиеся ослабить власть Будапешта и «снять препятствия на пути к притоку мигрантов в страну».

Он также отметил, что в случае сохранения власти у правящей партии Венгрия сможет противостоять «процессу смешения европейского и мусульманского населения».

Ранее Орбан обвинил Брюссель в пособничестве террористам.