Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу, которая расположена у побережья Средиземного моря в провинции Матрух.

Ас-Сиси поднял в присутствии иностранных гостей флаг и принял парад выпускников военных вузов, передает РИА «Новости».

База получила имя первого президента Египта Мухаммеда Нагиба, она усилила охрану территории к западу от Александрии, в зоне ответственности этой базы также первая в Египте АЭС в Эд-Даббе, строительство которой будет осуществляться в сотрудничестве с Россией. Кроме того, здесь же располагаются крупные нефтяные месторождения и морской порт.

На территории базы — более 1 тыс. сооружений. Расквартируют здесь порядка 20 тыс. военнослужащих. На базе размещены сотни танков, вертолеты, катера, системы ПВО.

Еще одна база открыта в районе города Сиди Баррани близ Ливии.