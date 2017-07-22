Американцу Джону Мэттью Хёрду было 72 года. Он был найден мёртвым в отеле города Пало-Альто.

Американский актёр Джон Мэттью Хёрд — младший найден мёртвым в отеле американского города Пало-Альто. 72-летнего актёра обнаружила горничная. Прибывшие на место медики констатировали смерть, передает Life.ru.

Причина смерти не называется.

По словам представителя актёра, в среду он перенёс «небольшую операцию на спине» в медицинском центре Стэнфорда и оставался в отеле на восстановлении.

Самая знаменательная роль Хёрда — Питер Маккаллистер, папа главного героя в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (1992).

Также он сыграл в фильмах «Пробуждение» (1992), «На линии огня» (1993), «Дело о пеликанах» (1993) и в сериале «Клан Сопрано».