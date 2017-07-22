В Шабранском районе в результате ДТП тяжело пострадали 6 членов одной семьи.

Как передает северное бюро Report, происшествие зарегистрировано на 1-ом километре трассы Гяндаб-Ялама.

Так, автомобиль марки Mercedes с номером государственной регистрации 10-UN-680, в которой находилась семья, выезжающая на отдых из Баку в Шабран, потерпел аварию.

Двое из пострадавших в аварии малолетних детей доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу, один ребенок в Шабранскую центральную районную больницу, трое человек — в Сиязаньский региональный диагностический центр.

У одной из пострадавших, Гулиевой Мины Рамиз гызы 2008 г.р., диагностирован закрытый перелом правого локтя, многочисленные ссадины. Имена других пострадавших лиц пока неизвестны.

Из больниц сообщили, что пострадавшим оказана первая медицинская помощь.