Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом и впредь будут развиваться и расширяться.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Египта – мира и благосостояния», — говорится в послании главы государства, передает Тренд.