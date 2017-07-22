Президент Индонезии Джоко Видодо разрешил полицейским применять жесткие меры по отношению к наркоторговцам, в том числе и иностранцам. Глава государства заявил, что стражи правопорядка вправе открыть огонь, если подозреваемый пытается скрыться или оказывает сопротивление.

Заявление президента прозвучало вскоре того, как полицейские застрелили гражданина Тайваня, которого подозревали в попытке ввоза в Индонезию крупной партии метамфетамина.

Инцидент произошел неподалеку от столицы страны Джакарты. Мужчина, которого считали членом преступной группировки, оказал сопротивление аресту и был убит.

«Будьте тверды, особенно по отношению к иностранным торговцам наркотиками, которые въезжают в страну и сопротивляются аресту — стреляйте в них. Индонезия действительно находится в чрезвычайной ситуации из-за наркотиков», — приводит слова политика Al Jazeera.

Джоко Видодо вступил в должность президента Индонезии в 2014 года. С тех пор в стране были казнены 18 человек, признанных виновными в наркоторговле. Смертные приговоры были приведены в действие, несмотря на протесты международного сообщества.