Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены в вузы Азербайджана по I и IV группам специальностей на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамены были проведены в целом 55 зданиях в 11 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Для управления экзаменационным процессом в ГКПС действовал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со всеми центрами, и ход экзаменационного процесса находился под контролем. В зданиях, где прошли экзамены, для учащихся были созданы все условия.

Абитуриенты, у которых были обнаружены мобильные телефоны, которые списывали и нарушили правила проведения экзаменов, были удалены с экзаменов, их результаты были аннулированы.

Сегодня в прямом эфире телеканала «Space» в передаче «Абитуриент» ответственные сотрудники и эксперты ГЭЦ объявят правильные ответы на тестовые задания. Правильные ответы на тестовые задания по всем вариантам будут размещены также на сайте ГЭЦ и его странице в Facebook.

В скором времени после завершения процесса обработки карт ответов сдавших экзамены абитуриентов результаты экзаменов в течение 3-4 дней будут размещены на сайте ГЭЦ.