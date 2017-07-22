Граждане США хотели бы проведения расследований против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и бывшего главы ФБР Джеймса Коми, заявил президент Дональд Трамп.

Как передают «Известия», Трамп написал в Twitter, что его часто спрашивают, почему генеральный прокурор или спецпрокурор не занимаются расследованием преступлений Клинтон и Коми.

«33 тыс. были удалены?», — задался вопросом Трамп, комментируя скандал вокруг использования Клинтон личной электронной почти для деловой переписки. Твит Трампа также стал реакцией на признание Коми, что это именно он организовывал утечки секретных сведений в СМИ.

«А что насчет связей Клинтон с Россией, в том числе — насчет компании Подесты, сделки с ураном, «перезагрузки» отношений с Россией, выступлений в обмен на крупные гонорары и т.д», — написал Трамп.