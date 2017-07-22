В результате археологических раскопок в селе Тюлю Балакянского района были обнаружены развалины древнего албанского храма.

Как передает Report, в ходе археологических раскопок вокруг памятника, зарегистрированного под названием мавзолея Тюлю, и проведенных исследований выявлен ряд важных исторических фактов.

Ученые, проводившие исследования на территории, отметили, что много лет считавшийся гробницей памятник на самом деле является албанским храмом, относящимся к раннему средневековью.

По их словам, в результате археологических раскопок на территории площадью примерно 150 квадратных метро обнаружен храм общей протяженностью 12,7 метров, шириной по бокам 6,7 и 7,4 метров, предположительно относящийся к периоду раннего христианства. В ближайшем будущем исторический памятник будет комплексно исследован для выявления периода его строительства.