Ветеринары австралийского зоопарка Аделаиды усыпили старейшую в мире бегемотиху по кличке Сьюзи, которая прожила 49 лет, передает Lenta.

Решение об усыплении принял местный ветеринар Дэвид Маклелланд, поскольку бегемотиха страдала рядом возрастных заболеваний. В последние недели ее самочувствие ухудшилось, специалисты признались, что больше не могут поддерживать состояние животного на должном уровне.

Маклелланд отметил, что Сьюзи преодолела верхний предел средней продолжительности жизни бегемотов. Она родилась в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году, в Аделаиду животное перевезли в 1975-м.