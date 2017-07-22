В Рыбновском районе Рязанской области сбежавшая из передвижного цирка обезьяна укусила женщину, передает Интерфакс.

Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу. Пострадавшая отправлена в Областную клиническую больницу.

Для поиска животного к месту происшествия были направлены подразделения спасателей с кинологическим расчетом, сотрудники полиции, работники администрации Рыбновского района, волонтеры и специалисты муниципального учреждения по контролю за безнадзорными животными, которые для гуманного отлова используют пневматические трубки с наркозом и ловушки. Всего в поисковой операции принимают участие более 70 человек, используются беспилотный летательный аппарат и тепловизор.

«Местоположение животного было обнаружено и на ночь были выставлены патрули, — говорится в сообщении, — сегодня поиски продолжаются».