Президент США Дональд Трамп выразил возмущение в связи с недавней публикацией Washington Post и назвал ее фейком.

Как передает РИА Новости, в статье говорилось о якобы обсуждении послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком предвыборной кампании Трампа с его советником Джеффом Сешнсом, сейчас занимающим пост генпрокурора.

«Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться!» — написал глава Белого дома в Twitter.

О том, что Кисляк обсуждал с Сешнсом «по существу» предвыборную кампанию Дональда Трампа, Washington Post написала ранее, ссылаясь на некие источники. В статье, в частности, утверждалось, что разговор шел об отношении Трампа к России и перспективах развития отношений между двумя странами.

Дональд Трамп уже не раз критиковал Washington Post и интернет-магазин Amazon, которые принадлежат миллиардеру Джеффу Безосу.