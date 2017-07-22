Сегодня состоялась церемония награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, проведенного Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики по случаю 22 июля – Дня национальной печати.

Как сообщает АПА, исполнительный директор Фонда Вюгар Сафарли сказал, что на последний конкурс были представлены 147 статей из 69 СМИ.

По словам Вюгара Сафарли, победители конкурса будут награждены по 19 направлениям.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов рассказал журналистам о заботе государства к журналистам. А.Гасанов подчеркнул, что политика президента Ильхама Алиева основывается на интересах народа и государства.

Затем победителям конкурса были вручены награды.