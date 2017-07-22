Азербайджан усиливает давление на сопредседателей Минской группы ОБСЕ, среди которых и Россия.

Об этом сказал Trend в субботу доверенное лицо президента РФ, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков, комментируя встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина накануне в Сочи.

«Россия просто активнее других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Франция и США просто ничего не делают», — сказал Марков.

По его словам, когда не анонсируется встреча, это говорит о том, что планируется встретиться коротко и в связи с какой-то необходимостью, нужно быстро решать какие-то вопросы.

После убийства мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана давление общественного мнения Азербайджана такое высокое, что руководство должно донести это до посредников, принять какие-то меры, если переговоры по-прежнему будут заморожены, считает эксперт.

«Руководство Азербайджана просит руководство России оказать давление на руководство Армении с целью вернуть его за стол переговоров», — отметил он.

Известно, что руководство Армении не против переговоров, но оно против содержательных переговоров и хочет просто участвовать в переговорах ради переговоров, отметил Марков.

«А Президент Ильхам Алиев как раз хочет содержательного продвижения вперед. И как будет осуществляться это продвижение вперед, в чем оно должно состоять, когда будут очередные переговоры, мне кажется, вот эти вопросы были обсуждены и согласованы между президентами России и Азербайджана», — сказал Марков, добавив, что сейчас можно ожидать серьезных действий со стороны для того, чтобы подтолкнуть переговоры по нагорно-карабахскому конфликту.