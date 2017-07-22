Для принятия участия в международном состязании «Кубок моря — 2017», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 22-го июля в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана и ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан» и «Сарыарка», а также гидрографическое судно «Жайык» Военно-морских сил Казахстана.

Как сообщается на сайте Минобороны, в состязаниях, которые будут проходить с 1-го по 11-ое августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.