Решение президента США Дональд Трампа закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки так называемой умеренной сирийской оппозиции не является уступкой России.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу глава Командования специальных операций (КСО) ВС США генерал Реймонд Томас.

Он подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о закрытии программы. «Из того, что я знаю об этой программе и о решении закрыть ее, это абсолютно не подачка русским», — отметил Томас, выступая на конференции по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). По словам генерала, данный шаг был продиктован оценкой эффективности данной программы. Решение закрыть ее Томас назвал тяжелым.

Говоря о военном присутствии США в Сирии, генерал заявил, что считает его оправданным, так как Вашингтон борется на территории этой страны с терроризмом. Однако, по его признанию, Россия, которая начала в Сирии антитеррористическую операцию по просьбе президента Башара Асада, может не принять такие доводы.

«Близок день когда русские спросят: «Почему вы все еще находитесь в Сирии, США?» — отметил Томас. По его мнению, если Россия «разыграет такую карту, то мы (США — прим. ТАСС) не сможем остаться [в Сирии], если захотим», а РФ сможет.

Ранее газета The Washington Postсо ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками Сирии.

Как утверждало издание, это может означать фактически шаг навстречу России, которая выступает в поддержку действующего правительства арабской республики. По данным источников, соответствующее решение Трамп принял почти месяц назад после встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео и своим помощником по нацбезопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.