«Аргументация российской стороны по продаже оружия Азербайджану неубедительна».

Как передает news.am, об этом на встрече с журналистами 22 июля заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, вице-председатель правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

«Наша задача – постоянно держать проблему в повестке армяно-российских отношений и периодически поднимать ее», — заявил он.

«Объяснения, которые мы слышим, как, например, что это исключительно экономическая сделка, конечно, с нашей точки зрения не выдерживают критики. У нас была возможность обсудить проблему с российскими политическими деятелями, часть из них разделяет нашу озабоченность. Вопрос имеет цену, и нужно ли платить эту цену за счет армяно-российских отношений?», — задался вопросом Армен Ашотян.

Продажа оружия Россией Азербайджану, добавил он, один из сложнейших и проблематичных вопросов в армяно-российских отношениях.