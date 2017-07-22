23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, вечером ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Северо-восточный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26°, днем 34-39° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 27-28°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 28-29° тепла.

С 24 июля до полудня 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет усиливаться северо-западный и северный ветер, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-5 градусов.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 25-30° тепла.

С полудня 23 до 25 июля в некоторых районах временами будет усиливаться западный ветер, в основном в северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 2-4 градуса.