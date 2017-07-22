Группа Linkin Park отменила турне по Северной Америке в связи с кончиной фронтмена Честера Беннингтона, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на организатора тура Live Nation.

«Мы невероятно расстроены новостью об уходе Честера Беннингтона. Североамериканский тур Linkin Park «One More Light» был отменен, вернуть стоимость билетов можно в пунктах покупки. Наши мысли со всеми, кого затронуло это событие», — цитирует агентство заявление Live Nation.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.