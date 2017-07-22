В Баку в здании Азербайджанского университета кооперации начался пожар.

Как сообщает АПА, пожар произошел в спортивном зале здания университета, расположенного по адресу проспект Зии Буниятова, 30.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Как сообщает АПА, пожар произошел в спортивном зале здания университета, расположенного по адресу проспект Зии Буниятова, 30.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Дата: 2017/07/22 12:25
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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