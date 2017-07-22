Президент США Дональд Трамп грозит Ирану «последствиями» за задержание американских граждан, говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Трамп готов обеспечить новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо заключенные американские граждане не будут освобождены и возвращены», — говорится в заявлении.

«На протяжении 40 лет Иран использовал задержания и захват заложников как инструмент государственной политики — эта практика продолжается до сегодняшнего дня. Недавно (гражданин США) Сиюэ Ван был приговорен к десяти годам тюрьмы. Иран отвечает за то, чтобы заботиться и обеспечивать нормальные условия для всех граждан США, которые находятся в заключении. Президент Трамп призывает Иран вернуть домой Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также требует, чтобы Иран освободил Сиамака и Бакера Намази, которые были захвачены при администрации Обамы, а также всех американцев, несправедливо заключенных в Иране», — говорится в заявлении Белого дома.

Администрация заявляет, что «удвоит усилия» по возвращению американцев.