В рамках встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в Сочи были обсуждены вопросы в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает АПА, кроме того, главы государств еще раз подтвердили наличие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг международных и региональных проблем. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и стратегические партнерские связи между Азербайджаном и Россией будут развиваться и впредь.

Рабочий визит Ильхама Алиева в Россию завершился 22 июля.