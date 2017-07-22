Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, назначенный на эту должность в пятницу, заверил, что у президента США Дональда Трампа будут прекрасные отношения с прессой. Он извинился за ранее высказанную критику в адрес республиканца и, завершая свою первую встречу с журналистами, попрощался с ними воздушным поцелуем, передает ТАСС.

Во время регулярного пресс-брифинга в пятницу он ответил на большое количество вопросов репортеров, а также объявило назначении Сары Сандерс новым пресс-секретарем Белого дома вместо объявившего об уходе с этой должности Шона Спайсера.

Скарамуччи, впервые появившийся перед прессой в новом амплуа, сразу объявил о ключевом кадровом изменении в Белом доме. «Сперва я бы хотел формально объявить о том, что Сара Хакаби-Сандерс станет новым пресс-секретарем. Вы можете поздравить ее после завершения мероприятия», — сказал он.

При этом новый директор по коммуникациям заявил, что в целом команда двигается в правильном направлении, не раскрыв журналистам, что именно он намерен изменить в структуре и деятельности отдела по взаимодействию с прессой и общественностью. «Я люблю эту команду», — заверил он.

Ранее нынешний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, занимающий эту должность с самого начала работы действующей администрации, объявило том, что покидает свой пост.