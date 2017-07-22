Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения на 2017/2018 учебный год по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Report, экзамен будет проведен в 11 городах республики: Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе в целом в 55 зданиях. Для управление экзаменами будут привлечены 191 руководитель экзаменов и 2 240 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

Отметим, что на экзаменах ожидается участие 27 961 абитуриента. Из них 23 510 абитуриентов будут сдавать экзамен по I группе, 4 451 абитуриент — по IV группе.

Из абитуриентов 25 500 — выпускники азербайджанского сектора (по первой группе — 21 543 человека, по четвертой группе — 3 957 человек), 2 461 – русского сектора (по первой группе — 1 967, по четвертой группе — 494 человека). Из них 16 437 — юноши (по первой группе — 15063 человека, по четвертой группе — 1 374 человека), 11 524 – девушки (по первой группе — 8 447 человек, по четвертой группе — 3 077 человек). 21 974 человека — выпускники средних общеобразовательных школ этого года, 5 309 человек – предыдущих лет (сюда входят имеющие высшее и среднее образование). 67 человек – выпускники высших учебных заведений, 611 человек – среднеспециальных учебных заведений. 153 абитуриента — граждане иностранных государств. Самый пожилой абитуриент — 1965 года рождения, самый молодой — 2002 года рождения.

В Баку ожидается участие в экзаменах 12 783 абитуриентов, Нахчыване — 995, Гяндже — 2867, Сумгайыте — 1746, Мингячевире — 1192, Шеки — 1788, Барде — 1241, Гейчае — 1255, Ширване — 1228, Лянкяране — 1679, Хачмазе — 1187.

Для освещения экзаменационного процесса в ГЭЦ аккредитацию прошли до 60 представителей СМИ.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.