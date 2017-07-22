Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов стал членом комитета нижней палаты парламента по делам семьи, женщин и детей. Об этом, согласно информации Ленты.ру, он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 21 июля.

Он признался, что «не смог отказать» председателю комитета, депутату от фракции КПРФ Тамаре Плетневой. «Теперь я первый и единственный мужчина в этом комитете», — отметил Неверов.