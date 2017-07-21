Взрыв прогремел на Рассел-сквер в центре Лондона, передает Лайф со ссылкой на местные СМИ.
Взрыв прогремел на Рассел-сквер в центре Лондона, передает Лайф со ссылкой на местные СМИ.
Дата: 2017/07/21 21:01
Раздел: Мир
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