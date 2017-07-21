Афганские военнослужащие погибли в результате ошибочного авиаудара США в провинции Гильменд. Об этом сообщили в штабе операции «Решительная поддержка», которую проводит в стране НАТО.

«Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд сегодня после обеда», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что инцидент произошёл во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США.

По данным штаба, удар был нанесён по лагерю, где находились афганские военные. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Позже штаб операции «Решительная поддержка», которую проводит в стране НАТО, сообщил, что по меньше мере 17 афганских солдат стали жертвами авиаудара вертолётов НАТО на юге Афганистана.