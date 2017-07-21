«Сейчас будет заложен фундамент завода по разведению рыбы, построен рыбный рынок. В Баку до сегодняшнего дня не было рыбного рынка. Это большой недостаток. Потому что в большинстве расположенных на берегу моря городов бывают рыбные рынки»

Как сообщает АПА, об этом сегодня в Пираллахи во время встречи с представителями общественности района заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эти рыбные рынки служат гражданам, и в то же время превращаются в своего рода туристическую зону: «Тут заложен прекрасный небольшой бульвар, есть рыбный рынок, создано предприятие по разведению рыбы. Развитие туризма отныне будет идти интенсивными темпами. В поселке Гюрган есть крупный туристический проект. Теперь Пираллахи превратился в прекрасный райский уголок. Здесь созданы прекрасные условия как для жителей Пираллахи, так и для всех жителей Баку, граждан и гостей Азербайджана».