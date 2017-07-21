На магистральной автомобильной дороге Баку-Шемаха-Евлах произошел оползень, в двух местах дорога осела. Для обеспечения нормального передвижения автомобилей приступили к ремонту дороги.

Как сообщает Report, вчера вечером на 106-107 км дороги оползень повредил дорогу, где наблюдается интенсивное движение транспорта.

С утренних часов ведется очистка дороги с помощью техники.

По словам местных жителей, на указанной территории неоднократно происходили оползни, процесс продолжается и сейчас.

Несмотря на установку подпорной стены, приостановить оползень не удается.

Ситуация на дороге контролируется Шемахинским районным дорожным управлением.

Отрезок на 109-132 км дороги осел, на асфальте появились впадины. Это, хоть и частично, но все же отрицательно сказывается на передвижении автомобилей. По этой причине на указанной территории приступили к ремонтным работам, осевшая дорога асфальтируется.