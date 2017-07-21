«В Азербайджане своих фабрик по производству лекарственных препаратов не было и, можно сказать, нет. Первые фабрики мы построили здесь. В настоящее время ведется строительство двух фабрик»

Как сообщает АПА, об этом сегодня в Пираллахи во время встречи с представителями общественности района заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев сказал, что объем инвестиций, которые будут вложены в фармацевтические фабрики, составит примерно 100 миллионов долларов: «Здесь будут созданы новые рабочие места, открыты новые производственные участки».

Глава государства отметил, что ко всем другим вопросам в связи с развитием Пираллахинского района мы отнеслись комплексно: «Здесь решаются все инфраструктурные вопросы. Построен прекрасный мост. Строительство этого моста было рассчитано на улучшение экологической ситуации этого региона. Мост – грандиозный инфраструктурный проект, его длина больше 700 метров. Из аэропорта до Пираллахи проложена широкая прекрасная четырехполосная дорога, которая отвечает самым высоким стандартам. Сейчас я приехал по этой дороге, глаз радуется. Создается социальная инфраструктура. Построены больница на 85 мест, несколько школ, работает отопительная система, более 70 жилых зданий отремонтированы, разбиты парки, открыты новые предприятия».