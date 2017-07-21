Армения – страна, экспортирующая международную безопасность. С таким заявлением на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Ричардом Миллсом 21 июля выступил председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе НС Армении, Ашотян высоко оценил двусторонние отношения, в том числе на межпарламентском уровне. В этом контексте он подчеркнул важность продуктивного взаимодействия между соответствующими комиссиями парламентов двух стран и активизации контактов депутатских групп дружбы.

Стороны также коснулись региональных проблем. Собеседники подчеркнули важность обеспечения в регионе стабильности и безопасности, мирного урегулирования существующих конфликтов. В этом контексте Ашотян, затронув тему урегулирования карабахского конфликта, подчеркнул важность мирного решения вопроса, обеспечения мира и стабильности в регионе, высоко оценил в данном вопросе роль США как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ. Он подчеркнул, что от сопредседателей МГ ОБСЕ Армения ждет более адресных подходов.

Обратившись к направлениям сотрудничества двух стран, посол в своем слове подчеркнул прочность взаимоотношений Армения – США.

В завершение встречи стороны коснулись еще и планов по дальнейшему сотрудничеству.