Один из самых опытных американских дипломатов Джеймс Уорлик ведёт переговоры с властями США о возможности судебного разбирательства по фактам финансирования сепаратисткой «Нагорно-Карабахской Республики» такими армянскими организациями, как Армянский национальный комитет Америки (АНКА) и Армянская Ассамблея Америки (ААА), сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянский портал Depiararat.

Обе организации являются лоббистскими, имеют тесные связи в американском истеблишменте, а также разветвленную сеть филиалов как внутри страны, так и за её пределами, в их распоряжении серьезные финансовые и информационные ресурсы. АНКА позиционируется как вторая по влиянию среди всех этно-лоббистских организаций в США, а ААА – как вторая по значимости и влиянию армянская организация в США.

К успешным результатам деятельности АНКА и ААА относят удачное лоббирование прямой финансовой поддержки сепаратистов Нагорного Карабаха из государственного бюджета США и отсутствие такой поддержки у Азербайджанской Республики.

Инициируемое Джеймсом Уорликом судебное разбирательство юридически обосновано в плане распространения юрисдикции США на деятельность двух этих организаций, так как личным законом АНКА и ААА является как раз право США.

Финансовая помощь США сепаратистам Карабаха, по мнению Джеймса Уорлика и ряда его коллег-дипломатов, поощряет армянских сепаратистов в регионе и препятствует переговорному процессу по разрешению конфликта. Кроме того, предполагаемое судебное разбирательство имеет хорошие перспективы стать показательным для всех диаспоральных организаций США и укладывается в логику предвыборных обещаний президента Дональда Трампа по сосредоточению в первую очередь на внутренних американских проблемах и снижению активности на некоторых внешних направлениях. В этой связи совсем недавно американский журнал Foreign Policy сообщил о планах агентства по международному развитию USAID сократить финансирование своей деятельности.

«В истории с инициативой Джеймса Уорлика поддержка, оказанная АНКА противнику Трампа в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон, может быть использована в качестве мотива, побуждающего действующую администрацию одобрить судебные процессы против названых армянских организаций. Долгие годы АНКА и ААА пользовались расположением властных элит США, в том числе для лоббирования финансовой поддержки Нагорного Карабаха, и вдруг сегодня возникают подозрения в незаконности их деятельности», — с недоумением отмечает армянский портал.

По сведениям независимого журналиста О.Малик, источник в Государственном департаменте подтверждает нахождение инициативы Джеймса Уорлика на рассмотрении профильных ведомств США, и даже получение предварительного одобрения со стороны заместителя Государственного Секретаря Джона Хефферна.