47-летняя Мэрайя Кэри жестоко разочаровала своих поклонников. Во время своего последнего выступления она почти неподвижно стояла на сцене. И, что было еще хуже, фанаты заподозрили певицу в том, что ее шоу проходило под «фанеру».
Согласно информации издания 7Дней, Мэрайя получила ангажемент в знаменитом Casear Palace в Лас-Вегасе еще в 2015-м. С тех пор она дала здесь больше 50 концертов, которые до недавнего времени проходили вполне успешно. Но во время своего последнего шоу Кэри неприятно поразила зрителей. Во-первых, фанаты были шокированы, заметив, что певица только открывает рот в такт музыке, причем периодически сбивается с ритма. А потом она оскандалилась и по части хореографии. Мэрайя практически не делала попыток танцевать на сцене. Она почти все время стояла на месте, пару раз вяло качнув бедрами. А когда пришел момент эффектной поддержки, задуманной как кульминация шоу, два танцора, пытаясь поднять упитанную певицу, даже присели под ее тяжестью и лишь с большим трудом смогли поднять ее вверх.
Тот факт, что Мэрайя последнее время заметно поправилась, фанаты успели заметить еще раньше. Конечно, Кэри уже давно не была худышкой, но когда она встречалась с миллионером Джйемсом Пакером, за которого собиралась замуж, певица еще как-то держала себя в рамках. А после того, как прошлой осенью она с ним рассталась, Кэри позволила себе расслабиться. Ведь ее нынешний молодой бойфренд — Брайан Танака — готов принимать ее такой, какая она есть…
К тому же, в ближайшее время Мэрайе не придется переживать слишком сильно по поводу своей формы — ведь ее ангажемент в Лас-Вегасе заканчивается. А ее ближайший проект не связан с выступлениями на сцене. Дело в том, что Кэри станет продюсером сериала о себе самой, точнее о том, как она начинала карьеру.