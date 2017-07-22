47-летняя Мэрайя Кэри жестоко разочаровала своих поклонников. Во время своего последнего выступления она почти неподвижно стояла на сцене. И, что было еще хуже, фанаты заподозрили певицу в том, что ее шоу проходило под «фанеру».

Согласно информации издания 7Дней, Мэрайя получила ангажемент в знаменитом Casear Palace в Лас-Вегасе еще в 2015-м. С тех пор она дала здесь больше 50 концертов, которые до недавнего времени проходили вполне успешно. Но во время своего последнего шоу Кэри неприятно поразила зрителей. Во-первых, фанаты были шокированы, заметив, что певица только открывает рот в такт музыке, причем периодически сбивается с ритма. А потом она оскандалилась и по части хореографии. Мэрайя практически не делала попыток танцевать на сцене. Она почти все время стояла на месте, пару раз вяло качнув бедрами. А когда пришел момент эффектной поддержки, задуманной как кульминация шоу, два танцора, пытаясь поднять упитанную певицу, даже присели под ее тяжестью и лишь с большим трудом смогли поднять ее вверх.