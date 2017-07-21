Известный украинский публицист Виталий Портников, рассуждая в эфире Белорусской службы «Польского Радио» о будущем России и Евросоюза, объясняет также, что делает город европейским. В переводе на русский язык интервью опубликовано на сайте Эспресо-ТВ.

«Это трудно понять российским либералам, но та Россия, которая существует сегодня, если она хочет сохранить свою территориальную целостность, должна быть авторитарным государством с доминированием русского народа и русской культуры над всеми остальными этносами. Никакого другого пути сохранения России в ее нынешних границах не существует.

Но если Россия захочет быть демократической европейской страной, если жители России захотят дать русскому народу шанс развиваться, а не жить все время в тени Сталина, Путина или кого-то еще, то русскому народу придется отказаться от этой модели. Ему предстоит отпустить другие народы – те, которые захотят уйти. Это необходимый и неизбежный путь. Либо Россия остается такой, какая она есть, и старается оплести соседей своими имперскими щупальцами, либо она территориально распадается.

Когда это произойдет – я не знаю. Я знаю только, что тот российский колосс, которого мы видим сегодня, никогда не будет развиваться. Он будет всегда препятствовать развитию других.

А развитие может начаться только тогда, когда произойдет переформатирование России – когда на пространстве Российской Федерации возникнут нормальные, разные независимые национальные государства.

В них будут абсолютно разные цивилизационные миры. Чечня имеет другой цивилизационный мир, чем центральная Россия. И я очень не хочу, чтобы центральная Россия стала Кавказом, потому, что мне дороги Ярославль, Псков и Великий Новгород.

Я не хочу, чтобы они окончательно застряли в мире чужих цивилизаций. Таким же образом я никогда не хотел, чтобы Киев, Львов или Ужгород утонули в мире российской цивилизации. Я не знаю, почему у русских людей нет чувства национального самосохранения, почему они готовы променять собственную достоинство на империю», — заявил Портников.