Гражданин Азербайджана получил в России 7-летний срок за убийство

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан, 1986 года рождения, не имеющего регистрации на территории РФ, обвиняемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как пишет vmnews.ru, в октябре 2016 года злоумышленник, находясь в ночное время в районе улицы Ленина в Мончегорске, куда он прибыл для выяснения отношений с потерпевшим, нанес ему имеющимся при себе ножом не менее двух ударов в область бедра, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина, 1981 года рождения скончался на месте.

Приговором Мончегорского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.