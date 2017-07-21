К содержанию

Гражданин Азербайджана получил в России 7-летний срок за убийство

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан, 1986 года рождения, не имеющего регистрации на территории РФ, обвиняемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как пишет vmnews.ru, в октябре 2016 года злоумышленник, находясь в ночное время в районе улицы Ленина в Мончегорске, куда он прибыл для выяснения отношений с потерпевшим, нанес ему имеющимся при себе ножом не менее двух ударов в область бедра, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина, 1981 года рождения скончался на месте.

Приговором Мончегорского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Дата: 2017/07/21 21:29

Раздел: Азербайджан, Бывший СССР

Просмотров:

115

 Новости друзей

...

Другие новости раздела

Удар током убил жителя Нефтчалинского района

Инцидент произошел в селе Холл Гарагашлы

Ильхам Алиев выразил недовольство отсутствием рыбного рынка в Баку

«В Баку до сегодняшнего дня не было рыбного рынка. Это большой недостаток»…

Джеймс Уорлик ополчился против Еревана

Уорлик объявил войну Армении

Начался визит Ильхама Алиева в Россию

Президент Азербайджана прибыл в Сочи

Сход оползня повредил дорогу на трассе Баку-Шемаха-Евлах

С утренних часов ведется очистка дороги с помощью техники

Президент страны: Мы вложим $100 млн в фармацевтические фабрики

Будут созданы новые рабочие места, открыты новые производственные участки

Незаконная вырубка деревьев в Гахе

В связи с фактом составлен акт и направлен в прокуратуру Гахского района

Ильхам Алиев: Обеспечение Баку питьевой водой улучшается

«В последние годы в Баку и, можно сказать, во всех регионах успешно реализуются проекты по обеспечению питьевой

Установлен курс доллара на 24 июля

Официальный курс маната по отношению к доллару на 24 июля  2017 года установлен на уровне 1,7012 маната, сообщает