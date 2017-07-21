«Институт Гэллапа» провёл исследование эмоциональности людей в 142 странах. Опрошенных просили ответить, испытывали ли они за предыдущий день пять положительных и пять отрицательных эмоций. Пять положительных — ощущение, что ты хорошо отдохнул/отдохнула, что к тебе относятся с уважением, радость, много улыбок и смеха, а также ощущение, что ты изучаешь или делаешь что-то интересное. Пять негативных переживаний — гнев, стресс, печаль, физическая боль и тревога.

Жители Азербайджана по результатам опроса оказались в группе стран, жители которых в наименьшей степени испытывают положительные эмоции, вместе с Грузией, Литвой и Украиной.

В топе рейтинга — жители стран Латинской Америки. Мировые лидеры по радости — Парагвай, Коста-Рика и Панама.

Что касается отрицательных эмоций, то хуже всего себя чувствуют жители Ирака и Южного Судана, а меньше всего поводов для расстройства у жителей Кыргызстана, Узбекистана. Тайваня, Казахстана и России.

А самой эмоциональной страной оказалася Эквадор. Там среднее количество положительных ответов на эмоциональные индикаторы составило 60%.

Предыдущее аналогичное исследование Gallup проводил в 2015 году.