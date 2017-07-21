19 июля в Плюсском районе в автомобиле ГАЗ-3302 были задержаны трое граждан Республики Азербайджан, которые вели незаконную скупку изделий из черного и цветного металла с целью дальнейшей перепродажи металла у местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники миграционного пункта отделения полиции по Плюсскому району при проведении совместной с УГИБДД проверки автотранспортных средств на трассе Санкт-Петербург – Киев в районе поселка Заплюсье проверили законность пребывания на территории Российской Федерации трех граждан Республики Азербайджан.

В ходе разбирательства было установлено, что эти иностранные граждане не имеют разрешительных документов ни на перевозку соответствующего груза, ни на осуществление трудовой деятельности на территории России. В отношении водителя автотранспортного средства составили административный протокол части 2 статьи 12.3 КоАП РФ с процедурой изъятия груза, а также три административных протокола по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ на каждого гражданина Азербайджана за незаконное осуществление трудовой деятельности с наложением штрафных санкций на общую сумму 6 тысяч рублей.