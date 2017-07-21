Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что депутаты обнимаются и целуются в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Ладно бы ходили, а то еще обнимаются и целуются. Со стороны кто-нибудь посмотрит – скажет, что, там такие теплые отношения? Что, с фронта вернулись? Пять минут всего не виделись», — сказал он (цитата по mskagency.ru).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не ходить по залу во время пленарного заседания. «Уважаемые коллеги, давайте хождение по залу прекратим. Понятно, что кто-то хочет друг с другом поговорить, но, учитывая, что заседание завершающее, выступает руководитель фракции, давайте уважать друг друга», — сказал В.Володин.

В нижней палате парламента в пятницу проходит заключительное заседание весенней сессии 2017 г. Депутаты планируют рассмотреть 22 вопроса, в том числе председатель Госдумы подведет итоги весенней сессии.