Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли встретиться больше трех раз на полях саммита G20. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC News, передает Gazeta.ru.

«Когда ужин закончился… президент Трамп, по-видимому, подошел забрать свою супругу и провел несколько минут с президентом Путиным. И что?» — сказал Лавров.

Также министр допустил, что количество коротких встреч глав государств на саммите могло быть больше, чем известно об этом СМИ.

«Может, они ходили в туалет вместе», — пошутил Лавров.