Активистка движения FEMEN попытались сорвать церемонию подписания официальных документов с участием президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Украины Петра Порошенко.

Как пишет украинское издание «Вести», во время подписания документов между министрами культуры двух стран в толпе журналистов представительница FEMEN сняла с себя футболку и осталась топлесс.

Сообщается, что девушка скандировала лозунг «Жыве Беларусь», после чего ее забрала охрана.

Отмечается, что президенты двух стран сохраняли спокойствие во время акции.