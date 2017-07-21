В результате осуществленных Государственной службой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения активных мероприятий по занятости в январе-июне этого года 33 654 безработных и ищущих работу граждан были обеспечены подходящей работой.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, 8076 из них составили женщины, 10 432 — молодые люди.

За отчетный период со стороны Государственной службы занятости как продолжение работ по повышению конкурентоспособности рабочей силы, за последние 6 месяцев 2 286 человек привлечены к курсам профессиональной подготовки по подходящим специальностям и дополнительного образования в соответствии с требованиями рынка труда.

В профессионально-реабилитационный центр молодежи с ограниченными возможностями здоровья №1 Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения были приняты 120 молодых человек.

Также продолжено обеспечение соответствующей работой трудящихся неполный рабочий день или неполную рабочую неделю и обратившихся за кратковременной работой с целью получения дополнительного заработка в свободное от работы время.

В январе-июне биржами труда Государственной службы занятости на основе заказов населения, а также отдельных предпринимателей 1405 человек были обеспечены работой временного характера в различных сферах деятельности.