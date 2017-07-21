Акиэ Абэ, супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ, притворилась, что не знает английский язык, во время ужина с участием лидеров государств на саммите G20 из-за нежелания общаться с главой США Дональдом Трампом.

Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Ранее в интервью The New York Times Трамп назвал премьера Японии и его супругу потрясающими людьми, но посетовал, что Акиэ Абэ не говорит по-английски.

Он отметил, что она даже не поздоровалась с ним, а ужин продолжался на протяжении почти двух часов.

После выхода интервью журналист Сэм Тилман отметил, что Акиэ Абэ говорит на прекрасном английском языке, и привёл в пример её речь на выступлении в Фонде Форда.