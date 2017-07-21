Французский актер, обладатель премии «Сезар» Клод Риш умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его дочь Дельфин Риш.

Артист, сыгравший более чем в 80 фильмах, скончался в четверг вечером в своем доме в Парижском регионе после продолжительной болезни.

Клод Риш родился в Страсбурге 8 февраля 1929 года. Его дебют в кино состоялся в фильме Рене Клера «Большие маневры» (Les grandes manoeuvres, 1955). До начала 1960-х годов Риш был занят в ролях второго плана, пока режиссер, сын художника Огюста Ренуара Жан Ренуар не доверил ему крупную роль в фильме «Пришпиленный капрал» (Le caporal pingl, 1962), где его партнерами по съемкам стали такие молодые звезды, как Жан-Пьер Кассель и Клод Брассер.

В 1963 году Риш был приглашен режиссером и продюсером Жоржем Лотнером в картину «Дядюшки-гангстеры» (Les tontons flingueurs). В 1993-м за роль в картине «Ужин» (Le souper) Эдуара Молинаро Риш получил премию «Сезар» в категории «Лучший актер».

В 2001 году он снялся в известной комедии Алена Шаба «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» (Astrix & Oblix: Mission Cloptre), где сыграл роль Панорамикса.

В 2002-м Риш удостоен «Сезара» за выдающиеся заслуги в кинематографе. В 2008 году за работу в фильме «Помоги себе сам, тогда Бог тебе поможет» (Aide-toi, le ciel t’aidera) актер вновь был номинирован на премию, информирует ТАСС.